Vándalos que participaron en violentas protestas hirieron con piedras, golpearon y lanzaron botellas con agua a cinco integrantes del equipo periodísico de América Televisión. Entre los afectados están el camarógrafo, los reporteros, el técnico y el chofer del canal.

“Son cinco heridos, dos salieron a cambiar micros y baterías y los atacaron, les tiraron piedras al carro y los quisieron llevar para golpearlos”. Eso fue lo que denunció un directivo de América.









Resguardo Abdias Vidarte (chofer), Cristian Ydoña (ténico), Jair Cabezas (cámara) Lourdes Paucar y Willy Nieva (reporteros), fueron atacados por los vándalos simplemente por cumplir las labores que les encomendaron.

Lo más lastimados fueron aquellos que estaba cerca al vehículo de América, quienes recibieron ladrillazos y cortes. Llenos de sangre, con las lunas del carro destrozadas y hasta sin dientes, es como se les observa en el video que publicaron para dar a conocer lo sufrido.

“A la altura de Pierola con Ayacucho me interceptaron y entre todos me pegaron y me tiraron piedras, yo he llegado al carro y me he agarrado para que no me lleven”, dijo una de las víctimas. Otra añadió: “dos dientes he perdido, me han caído piedras”.

En otro momento, Lourder Paucar y Jair Cabezas fueron acorralados y golpeados por violentos manifestantes, quienes les lanzaron agua a los equipos como cámara y micrófonos. Ninguno de los afectados actuó de manera violenta contra los protestantes.





