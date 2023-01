El departamento de Medicina Legal del Ministerio Público reveló los resultados de la necropsia de ley que se le practicó al cuerpo de Víctor Santisteban Yacsavilca, quien murió el último sábado en Cercado de Lima, durante las manifestaciones que piden la renuncia de Dina Boluarte.





¿Qué dice la necropsia sobre Víctor Santisteban?

Durante un enlace en vivo desde los exteriores de la Morgue de Lima Central, un reportero de Latina leyó los resultados de la necropsia que decía lo siguiente:

“La causa de muerte ha sido contusión y laceración encefálica, fractura craneal y también traumatismo craneoencefálico severo. El agente causante es elemento contundente duro“.

Elizabeth Santisteban, hermana de la víctima, llegó con un abogado de oficio y permaneció toda la mañana en la Morgue. Al salir brindó breves declaraciones a la prensa:

“Quiero desmentir lo que sale en la TV (que dicen) que ha sido una piedra lo que mató a mi hermano. Hoy no solo murió mi hermano, hoy murió toda una familia. Los pésames de Dina Boluarte no me van a devolver a mi hermano. Definitivamente llegaremos hasta las últimas consecuencias. Vamos a buscar ”, dijo.

Elizabeth también se dirigió a la mandataria Dina Boluarte: “me dirijo a la presidenta como mujer, madre y hermana que nos mire y nos ayude porque no basta decir un sentido pésame. Queremos actuar. Usted quiere la paz, nosotros también queremos una justicia sana”.

