El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) adjudicó 6 inmuebles por un valor de S/ 12, 418, 750.00 y 16 vehículos por un valor de 664, 161.05 que fueron incautados al crimen organizado y la delincuencia logrando alcanzar una recaudación total ascendente a S/ 13, 082. 911.05

Los inmuebles vendidos se encuentran ubicados en los distritos de La Molina, Miraflores y Breña y tres de ellos en el distrito de San Borja. Los otros, ocho inmuebles que no fueron adjudicados en esta ocasión serán ofrecidos en la próxima subasta que organizará el Pronabi.

Ambas subastas, la n.° 003-2021-JUS/PRONABI de inmuebles realizada el jueves 24 de junio y la n.° 004-2021-JUS/PRONABI de vehículos realizada el viernes 25 de junio se hicieron bajo la modalidad de sobre cerrado y para cumplir con las medidas de distanciamiento social por el coronavirus, la apertura de sobres, la buena pro y la adjudicación fueron transmitidas por el canal de YouTube del MINJUSDH.

Durante las subastas se contó con la presencia del notario público de Lima, Óscar Leyton Zárate quien condujo los actos junto con los miembros del Comité de Subastas del PRONABI, integrado por los servidores Úrsula Tejada Mera, Jorge Obando Portilla y Lisett Casaverde Zela.

Además de ellos, también estuvieron presentes, representantes de la Oficina de Control Institucional y de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MINJUSDH, quienes garantizaron la idoneidad y transparencia del evento.

Entre los vehículos adjudicados que mayor interés concitaron entre los postores se puede mencionar a una camioneta Pick Up marca Toyota, modelo Hi Lux del año 2013, una camioneta Toyota, modelo RAV 4 del año 2013, una camioneta Pick Up marca Hyundai, modelo H100-Truck del año 2009, un automóvil marca Suzuki, modelo Ertiga del año 2014, entre otras.

Las subastas del Pronabi son el resultado de los esfuerzos que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial realiza en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y en la tarea de recuperar los activos que se han adquirido con dinero mal habido producto de delitos como el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, la corrupción, y otros, y que Pronabi administra buscando generar utilidad y rentabilidad a favor del Estado en el marco de las competencia que le asigna el marco legal actual.

