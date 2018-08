Promsex se pronunció tras acusación de violación contra profesor Jaris Mujica 

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos ( Promsex), a través de un comunicado oficial, se pronunció sobre la acusación por violación en contra de Jaris Mujica, quien pertenece a la asociación.

En el oficio, Promsex asegura que, "dada a la gravedad" de la imputación, ha solicitado la renuncia de Mujica.

Asimismo, aseguró que "continuará generando evidencia que ayude a una mejor comprensión de la violencia sexual en el país, así como a la prevención y el apoyo para que las víctimas alcancen los estándares más altos de justicia y de resarcimiento".



TRES PUNTOS DEL COMUNICADO DE PROMSEX

1. En el mes de marzo del año 2017, recibimos el testimonio de una mujer, quien mantuvo la reserva de su identidad y que señalaba a Jaris Mujica como responsable de un acto de violación sexual hacia su persona.

2. Dada la gravedad de dicha información, PROMSEX le ofreció inmediatamente el apoyo legal y psicológico, soportes que refirió no necesitar en ese momento y de cambiar de opinión, nos lo haría saber. También solicitó no difundir su testimonio, ya que sería ella quien decidiría las medidas posteriores y el momento apropiado para hacerlo.

3. La comunicación fue trasladada al Consejo Directivo de PROMSEX, dado el carácter de asociado que tenía, en ese momento, el profesional mencionado. Solo con el testimonio de la mujer y acorde con los estatutos de la institución, se solicitó la renuncia del asociado a través de esta instancia, conforme consta en las actas y documentos oficiales de la institución.

4. PROMSEX está abocado a la defensa de los derechos humanos, en particular de las víctimas de violación sexual y no es posible trabajar con alguien sindicado por este grave delito.