Promesa del ministro de Vivienda a afectados de SJL se iría al agua

El ministro de Vivienda, Javier Piqué, prometió a los afectados del aniego de San Juan de Lurigancho que no pagarían el recibo de agua de enero porque fueron perjudicados con el corte del servicio por 20 días. Sin embargo, existe una incertidumbre entre los vecinos porque no hay una norma para que Sedapal los exonere del pago por los diez días de ese mes que sí tuvieron agua. En tanto, Sedapal y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) se tiran la pelota sobre quién debería regular la facturación, de acuerdo a lo ofrecido por Piqué.

El último recibo de agua que llegó a la casa de Natalia, por ejemplo, fue el de diciembre del año pasado, cuando aún no ocurría el desastre en el distrito más poblado de Lima. Pero desde entonces, no ha recibido ninguna comunicación oficial que le explique cuánto tendrá que pagar en la nueva facturación.

Ello, a pesar de que el ministro ordenó que se mantenga informada a la población de la zona. “La disposición (de no cobrar enero) está dada. Sedapal y Sunass serán los encargados de la ejecución de dicha medida y deberán comunicar cuál será el procedimiento”, indicó el ministro durante una visita de inspección el 29 de enero.

INCERTIDUMBRE

La Sunass indicó a Perú21 que le corresponde a Sedapal resolver el procedimiento para cumplir con la orden del ministerio. La superintendencia sostiene que, como regulador, brindan el esquema de cobros, pero es la empresa de agua la que finalmente tiene la responsabilidad de la facturación.

En cambio, Sedapal señaló que, más bien, están esperando a que Sunass cambie su reglamentación para que puedan exonerar el pago de los diez días. La empresa confirmó que sí tienen la potestad para hacer los cobros, pero no para dejar de cobrar.

Lo cierto es que en la norma que rige al sector solamente se consigna que no podrán facturar los servicios de saneamiento que no se hayan prestado. Es decir, Sedapal no puede cobrar por los 20 días que no hubo agua en San Juan de Lurigancho.

Cabe mencionar que la empresa administradora de agua no ha emitido aún ningún recibo de enero a los afectados, pero sí ha hecho la lectura respectiva de los medidores.

En la madrugada del 13 de enero se rompió la tubería del alcantarillado de la urbanización Los Jardines. En abril se conocerán las causas de ese desastre.