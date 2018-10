La prolongación de la avenida Canta Callao, en el tramo comprendido entre la Av. Dos de Octubre y la Panamericana Norte, se encuentra abandonada y a merced de invasores, pese a que es una importante vía metropolitana.



Un reportaje de “Cuarto Poder” mostró que la zona cercana a la Panamericana Norte ha sido convertida en un campo de cultivo que es regado con aguas servidas. También se ha acumulado grandes cantidades de basura y desmonte.

Esto genera preocupación a los vecinos de la urbanización Pro, ya que representa un peligro para su salud. Incluso, ya se han instalado en la vía reservada para la ampliación de la Av. Canta Callao talleres mecánicos informales.

En la parte correspondiente a la Urb. San Diego, los cerros de residuos sólidos permiten a los drogadictos esconderse tras robar en horas de la noche, por lo que dicha zona es conocida como ‘El Volcán’. Una vecina reveló que las personas que son ‘pepeadas’ y asaltadas son abandonadas en el lugar.

A lo largo de la vía también se puede hallar un campo ferial, una ladrillera y vehículos abandonados.

En el reportaje se señala que en el cruce de la avenida Héroes de Cénepa, más conocida como Trapiche, y la Panamericana Norte, se iba a construir el óvalo Canta Callao, de acuerdo al contrato entre la Municipalidad de Lima y la empresa concesionaria Rutas de Lima.

No obstante, se precisó que la prolongación de la Av. Canta Callao no estaba contemplada en el contrato, pero que era una obra que se tenía que ejecutar para darle continuidad a la vía.

El regidor Hernán Núñez dijo que el óvalo Canta Callao era una obra obligatoria que debía realizar Rutas de Lima, pero aseguró que la Municipalidad de Lima permitió la implementación del peaje en Puente Piedra y la anulación del proyecto.

“Cuarto Poder” afirmó que la comuna capitalina respondió que la empresa no construyó el óvalo como una forma de compensarla porque supuestamente los cálculos que se habían hecho para determinar lo que iba a pagar por expropiaciones no fueron exactos. Sin embargo, de acuerdo al informe periodístico, el contrato se modificó a través de una resolución del Consejo de Regidores y no por una adenda.

Además, advirtió que cuando se termine la carretera Cerro de Pasco-Unish, una gran parte del transporte de carga se dirigirá hacia la avenida Canta Callao para llegar al Callao, pero, al no haberse construido la ampliación, tendrán que entrar a la Panamericana Norte, lo que podría hacer colapsar dicha carretera.



