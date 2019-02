¿Prohibir que dos vayan en moto ayudará a mejorar la seguridad?

Gran controversia ha generado la medida que pretende implementar el alcalde de Miraflores, Luis Molina , en su distrito. Tras varios ataques a cambistas y asaltos, el burgomaestre ha anunciado que viene preparando un dispositivo para prohibir que dos personas –piloto y pasajero– viajen en una misma moto.

Molina ha asegurado que “bajo esta modalidad, de conductor de moto y acompañante, asaltan y balean a personas”. El gerente de Seguridad Ciudadana del distrito, Abdul Miranda, ha admitido que esta iniciativa puede no caer bien en la gente.

“Pero lo que debe primar es la seguridad de todos, la zozobra que genera entre la gente pensar que, al pasar al lado de un motociclista, puede ser víctima de una asalto”, afirmó.

Especialistas de diversas instituciones se han pronunciado en contra de esta restricción, pues han asegurado que no contribuirá a reducir la inseguridad ciudadana.

Hasta el ministro del Interior, Carlos Morán, se mostró en contra. “Creo que hay otras alternativas... Se tendría que haber consultado a la PNP para que dé su opinión al respecto, creo que esta es una medida exagerada”, señaló.

DISTRAE LA ATENCIÓN

​

José Luis Huamán, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), dijo que esta restricción no es la solución correcta y no garantiza nada. “No están viendo el problema real ni se está trabajando en prevención. Se trata de una medida facilista y populista”, recalcó.

Desde su punto de vista, se está poniendo demasiada atención al medio de fuga, cuando se podría analizar otros temas que contribuyen a la inseguridad, como la facilidad con la que los delincuentes acceden a armas de fuego.

Por su parte, Edwin Derteano , de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), afirmó que la moto se ha convertido en el vehículo más vendido del país, por su bajo costo y porque contribuye a ahorrar tiempo.

Cree que es un error que se prohíba la circulación de motos con pasajeros. “El dueño de la moto es la primera víctima, pues muchos de los delincuentes las roban para cometer atracos”, dijo.

Aseguró que es necesario mejorar el trabajo de inteligencia. “Sabemos dónde están los delincuentes, dónde se reúnen, dónde venden lo robado. Si nosotros tenemos esa información, ¿cómo no la va a tener la Policía?”, se preguntó.

Por otro lado, Alfonso Flórez, de la Fundación Transitemos, indicó que sería casi imposible aplicar la norma. “Miraflores tiene cientos de accesos y tendría que poner a cientos de vigilantes para que se cumpla”, enfatizó.

Planteó la implementación de la denominada tercera placa, un chip que se pondría en la parte frontal de la moto y que permitiría su identificación mediante dispositivos electrónicos.

En tanto, Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, afirmó que sería recomendable aplicar un plan piloto, en una zona y horario definidos, para analizar si la propuesta contribuye a reducir la delincuencia.



ANÁLISIS. LINO DE LA BARRERA:“No existe registro de licencias

​

Restringir que dos personas vayan en una moto podría servir para fiscalizar dicho medio de transporte, pero no para prevenir la delincuencia. La delincuencia se previene con labores de inteligencia, con acciones de control de calle. Por otro lado, en Perú no existe un registro nacional de personas con licencia para conducir motos o mototaxis. Nadie sabe cuántos de es-tos brevetes se han expedido porque su emisión está a cargo del municipio provincial y el Ministerio de Transportes no ha cumplido con elaborar una base de datos de estos documentos. Este registro es indispensable para que la PNP pueda intervenir a los motocilistas y saber si las licencias que estos muestran son válidas. Otro tema necesario es saber si la Policía tiene acceso a la base de datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para saber si las placas de las motos son verdaderas o han sido clonadas. La Policía sí puede intervenir a dos personas que van en moto. Pero si no tiene acceso a la base de datos de las licencias ni de la Sunarp, ¿qué va a verificar? A lo mucho si las personas tienen antecedentes.



SABÍA QUE

​