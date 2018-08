Profesor de la PUCP hace su descargo ante acusación de abuso sexual

Tras ser investigado internamente por un presunto caso de abuso sexual en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el profesor y antropólogo Jaris Mujica emitió un pronunciamiento para señalar que rechaza totalmente las acusaciones en su contra.

"En estos días se me ha acusado públicamente de un delito gravísimo, sobre el cual no hay una denuncia penal u otro elemento que me permita defenderme moral o legalmente", comienza el escrito, publicado en su cuenta de Facebook.

"Rechazo totalmente los dichos falaces y distorsionados que han circulado sobre mi persona y que me imputan delitos que nunca sucedieron", agrega.

Mujica, quien fue investigador asociado de la ONG Promsex, se refirió también al comunicado emitido por la institución un día antes, en donde se hace referencia a una denuncia recibida en 2017 y la separación del antropólogo.

"Respecto a mi salida de la ONG Promsex: efectivamente, renuncié debido a que la asamblea me lo solicitó. Esto debido a un testimonio anónimo brindado en marzo de 2017. La Asamblea no asumió en ningún momento mi culpabilidad, ni realizó un proceso, ni se acreditó falta alguna, como consta en los documentos internos de la asociación", señaló Mujica.

Alejado de las aulas de Ciencias Sociales de la PUCP mientras dure la investigación, Jaris Mujica indicó que esta decisión fue tomada a parir de "información parcial" y, al parecer, del mismo testimonio anónimo que llevó a Promsex a separarlo.

"Sin embargo, hasta hoy no se me ha notificado formalmente de ninguna investigación: no se me ha separado, ni sancionado. Así, exijo y me allano a cualquier investigación que se decida hacer, pues soy el primer interesado en que este proceso se lleve a cabo de una manera rigurosa, limpia y seria, sin enturbiar en lo más mínimo ninguno de sus pasos", resalta el profesor universitario.

Más adelante, Mujica ofrece disculpas si su accionar generó alguna vez incomodidad a otra persona; sin embargo, dijo enfático: "nunca he cometido un delito, y menos aún como los que falsamente me imputan".

El profesor termina indicando que se somete a cualquier investigación.