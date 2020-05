“El consumo de productos como la papa es de vital importancia para enfrentar esta pandemia, tiene muchas propiedades. Para ser fuerte hay que ‘papear’ y eso es muy peruano”, nos explica Alex Orihuela, de 24 años, agricultor que cosecha distintas variedades de papa en el altoandino distrito de Ñahuimpuquio, provincia de Tayacaja, Huancavelica, una de las zonas más pobres del país.

Pese a la importancia de este tubérculo en cada mesa, este joven sostuvo que los agricultores afrontan una crisis por la pandemia. Detalló que cuando se empezaron a registrar los casos de COVID-19 y el gobierno decretó las medidas de restricción, se vieron afectados porque no había compradores y no tenían la logística para salir a vender. Solo producían.

“Los productos se empezaban a malograr y por eso decidí aventurarme y venir a Lima, donde vendo sin intermediarios”, añadió Alex, agricultor de nacimiento, quien ahora participa en las ferias de Agro Rural De la Chacra a la Olla.

Alfredo Lino Criollo también ha pasado su vida en las chacras. A los 7 años empezó con la tradición en familia, esa que aprendió de sus ocho hermanos mayores y que, además, hoy sustenta a todo el pueblo de Ancomarca, en la provincia de Pachitea, Huánuco.

“Con la pandemia empezamos a perder nuestra producción y los compradores nos querían pagar muy poco. Por eso vine a Lima con 20 toneladas en representación de la comunidad. Fue duro. En el mercado de Santa Anita me querían pagar 0.20 céntimos el kilo, pero no acepté y me fui al Caquetá, pero justo lo habían cerrado”, comentó Alfredo, de 54 años. Empezó a desesperarse, hasta que le dijeron que en el estadio del Rímac había una feria del Ministerio de Agricultura y pudo vender. Hoy las esperanzas están puestas en él.

Agricultores llegaron a Lima para no perder sus productos. (Agro Rural)

PRODUCCIÓN Y EMPLEO

La alimentación importante para enfrentar al coronavirus y este tubérculo es uno de los productos esenciales en la mesa. El peruano consume más de 90 kilos de papa al año y su producción genera más de 110 mil puestos de trabajo permanentes y otros más de 700 mil indirectos.

Hoy es el Día Nacional de la Papa y somos el líder en producción en Latinoamérica. En 2019 el Perú produjo 5.3 millones de toneladas, con una superficie cosechada de 330 mil hectáreas y un rendimiento promedio de 16.1 toneladas por hectárea. Pero para celebrar del todo, nos dicen, faltan precios justos.

“Frente a esta pandemia, el consumo de papa es vital en la dieta de todos los peruanos. Actividades como los Mercados Minagri De la Chacra a la Olla y la Papatón 120 nos permiten poner en valor las diversas variedades de papa de productores de todo el país y, asimismo, ellos tienen contacto directo con el consumidor final, lo que les da más rentabilidad a sus cosechas”, indicó a Perú21 Angello Tangherlini, director ejecutivo de Agro Rural.

Alcohol de papa producido por agricultores de Tayacaja, Huancavelica.(Rolando Gabriel)

ALCOHOL

La papa también se reinventó en esta crisis. Una forma de prevenir el temido COVID-19 es el alcohol antiséptico. Rolando Gabriel, de 49 años –miembro de la comunidad campesina Los Pazos, distrito de Vista Alegre, en Tayacaja, Huancavelica–, a raíz de la cuarentena emprendió un proyecto piloto para crear alcohol antiséptico. “Lo repartimos en la comunidad y tuvo aceptación. Por suerte, no tenemos casos”, dijo.

De momento, el problema es que la producción es más costosa y no se puede competir con el alcohol de caña. “Estamos haciendo varios estudios para disminuir costos y ser competitivos”, acotó.

Rolando busca crecer e industrializar el tubérculo con el apoyo del Minagri, empresas privadas y productores de otras zonas paperas como Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, Apurímac, para crear una planta procesadora. Su sueño es hacerlo de la mano con sus cinco hijos, tres de ellos ya están en la universidad estudiando Ingeniería Agrónoma, Industrial y Alimentaria.

DATOS

-En el siglo XVII, la papa combatió la hambruna en Europa –antes la creían venenosa–, enfrascada en guerras y enfermedades. Hoy es parte de la dieta de unos 6,000 millones de personas en cinco continentes.

-La papa contiene hierro, vitaminas C, B1, B3 y B6, así como minerales como potasio, fósforo y magnesio, entre otros.

-Este tubérculo se cultiva hace 8 mil años en la zona andina y contamos con más de 3,500 variedades. El Perú ocupa el puesto 11 de producción en el mundo.

