La procuradora pública adjunta en delitos contra el orden público, Rosalbina Vilela Álvarez, estuvo presente en una celebración por el Día de San Valentín que su personal organizó. Nada habría estado fuera de la ley si no se hubiera utilizado un local del Estado que la institución próximamente inaugurará.

La revelación la hizo el programa Panorama que mostró videos donde se visualiza la fiesta llevada a cabo en la tarde del pasado 14 de febrero.

“No hay un acto netamente de corrupción, no hay nada donde vea falta. [¿No hay un uso indebido de recursos públicos?] ¿Por qué cree, porque utilizamos un local que todavía no está asignado, donde el dueño ni siquiera ha sacado sus colchones, sus cortinas? Recién lo van a comenzar a pagar, es más, queríamos llevar al padre para que lo bendiga”, dijo Vilela Álvarez al ser consultada por la celebración.

La procuradora dio una explicación a la reunión de gran cantidad de personas en aquel local, ubicado en Pueblo Libre. Según indicó, aquel día se llevaron a cabo cinco exposiciones y al término de la reunión, sobre las 4:30 pm., se realizó un brindis.

“Se partió una torta y cantaron happy birthday. Pusieron una música. […] Hay que diferenciar, una cosa es un brindis, de salud, y otra cosa es una borrachera. Eso fue un brindis, nadie quedó ebrio, aquí no se tomó de más, no lo permito”, comentó Álvarez.

“Yo personalmente puedo decir que tengo una trayectoria de 30 años en la administración pública. Soy una persona algo fastidiosa, autoritaria. Me piden esto ahorita y ahorita lo saco. Yo no espero hasta mañana. […] Hubiera sido un exceso si me hubieran visto hasta las 8 [de la noche] y hubiera estado tomando. A veces se debe confraternizar con las personas”, agregó la abogada.

Cámaras de seguridad registraron que distintos integrantes de la procuraduría l legaron al local a partir de la 1:30 pm.

El lugar, según se pueden ver en las imágenes de Panorama, estuvo decorado con motivos de San Valentín y que había una parrilla encendida.

Justamente en una de las grabaciones aparece la procuradora bailando alegremente. Además, se observa la presencia de alcohol y cigarros.

“Después de las 4:45 p.m. ya no es responsabilidad mía” , respondió Rosalbina Vilela Álvarez.

Se tomarán medidas

Al conocer la denuncia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado rechazando los hechos y anunciando una investigación.

"Al tomar conocimiento de los hechos se procederá a someter el caso al Consejo de Defensa Jurídica del Estado quien propondrá las acciones que correspondan sin perjuicio de iniciar el procedimiento por inconducta funcional conforme a la ley", advirtió el Minjus.