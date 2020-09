El exministro de Salud, Víctor Zamora, consideró que es muy probable que se produzca un segundo rebrote de contagios de coronavirus (COVID-19) en Lima debido a que hay un gran porcentaje de la población que todavía no se ha contagiado.

Zamora manifestó que si bien se presenta un descenso sostenido en los casos y fallecimientos por esta enfermedad, podría producirse un repunte si se relajan las medidas de prevención.

“Esta enfermedad es joven y a nivel mundial no se sabe cuándo se llega a la inmunidad de rebaño. Esas cifras no las tenemos, así que cualquier persona que opine que estamos llegando al final de la pandemia no está diciendo lo correcto. Las probabilidades de un segundo rebrote en Lima son muy altas”, afirmó en Exitosa.

En esa línea señaló que en otras ciudades del país se ha presentado una mayor cantidad de contagios, por lo que el porcentaje de personas que no se ha expuesto al virus es muy bajo.

“En la ciudad de Iquitos, a diferencia de Lima, sí podría haber alcanzado la llamada “inmunidad de rebaño”, ya que 7 de cada 10 iquiteños padeció del COVID-19, lo que representa el 75% de su población. Sin embargo, recalcó que los especialistas que aseguren saber la cifra exacta para alcanzar la inmunidad estarían faltando a la verdad”, agregó.

Con relación al inicio de la fase 4 de la reactivación económica, Zamora se mostró contrario a que abran negocios como discotecas y bares, pues son espacios en los que es más difícil mantener las medidas de seguridad.

“Va a ser difícil decirle a una persona que una discoteca sí pero una pichanguita no. Vamos a tener que ir adecuándonos (…) El deporte colectivo todavía no está aprobado a excepción del futbol profesional porque tienen la capacidad financiera para poner en práctica protocolos que reduzcan al mínimo la exposición de los jugadores”, afirmó.





