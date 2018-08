El preso del penal de Lurigancho, Jean Jhonatan Rodríguez Espinoza, conocido como "mil voces", fue trasladado a otro centro penitenciario de máxima seguridad tras descubrirse que desde el penal extorsionaba a sus víctimas, aprovechando su facilidad para imitar voces de altos funcionarios y exigir dinero.

Esta mañana, durante un enlace telefónico con Canal N, el vicepresidente del INPE, Javier Llaque Moya, señaló que Jean Rodríguez fue trasladado al penal de Ancón I.

“Por medidas de seguridad hemos trasladado a ese interno a otro establecimiento penal. Estamos adaptando las medidas para evitar que vulneren los establecimientos penales, seguimos afinándolas y esa es una política”, indicó Javier Llaque.

Indicó que si Jean Rodríguez persiste en una inconducta tomarán otra medida más radical, como posiblemente trasladarlo a un penal fuera de la ciudad.

Entre tanto, Llaque aclaró que las últimas llamadas emitidas por el reportaje de “Cuarto Poder”, se viene investigando, pues aún no hay un informe "seguro" donde se indique que el de las “mil voces” haya imitado la voz de la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, o del viceministro del Interior o que estas llamadas hayan salido del penal de Lurigancho.

“Aún no está determinado que las últimas llamadas que han aparecido en el reportaje sean del llamado “mil voces”, ha pasado más de una semana o 15 días de dichas llamadas, aún no tenemos un informe policíal, aún la policía no ha coordinado con nosotros para realizar una intervención. Respecto a este interno no hay ninguna confirmación todavía de que esas llamadas últimas hayan salido del penal”, sentenció.

A la vez, enfatizó que las primeras llamadas que emite el reportaje sí son de Jean Rodríguez y por el cual fue condenado a 20 años.