El presidente Francisco Sagasti anunció que el Perú recibirá vacunas contra el COVID-19 como parte de los acuerdos celebrados con la iniciativa Covax, que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Les informo además que hemos hecho gestiones para que Covax Facility, que distribuye vacunas en países en desarrollo, nos adelante una entrega muy probablemente de Pfizer y AstraZeneca durante el primer trimestre del año”, aseveró el mandatario en un mensaje a la Nación.

Tal como Perú21 informó el sábado por la noche, Perú, Bolivia, Colombia y El Salvador se encuentran entre los primeros países del continente americano que se beneficiarán del acuerdo con Covax. Se tratarían de cerca de un millón de vacunas, según informaron los presidentes Iván Duque (Colombia) y Luis Arce (Bolivia).

El jefe de Estado también abordó los estados de otros acuerdos celebrados con laboratorios:

“Estamos en las etapas finales de la negociación con Pfizer para el suministro de 9.9 millones de dosis de vacunas. Asimismo, como informé anteriormente, ya firmamos el contrato con AstraZeneca por 14 millones de dosis que estarán disponibles a partir de septiembre de este año. Finalmente, estamos avanzando también en las negociaciones con Johnson & Johnson, Moderna y Gamaleya”, indicó.

“Todo esto significa que el Perú contará con las vacunas necesarias para proteger a la población durante 2021″, expresó Sagasti.

Sagasti fue enfático al indicar que para detener una pandemia se toman dos medidas: la vacuna y el cuidado personal y colectivo. Sobre este punto, el presidente instó a la ciudadanía a usar debidamente las mascarillas que cubran la nariz y boca, guardar la distancia física, lavado de manos y permanecer en espacios ventilados.

“Estas prácticas individuales son esenciales para evitar el contagio, pero no son suficientes. Debemos evitar salir de nuestros hogares, eliminando cualquier desplazamiento que no sea absolutamente necesario, ya que la proximidad con otras personas es la principal causa de contagio, particularmente cuando se producen aglomeraciones y no se respetan las medidas de cuidado personal”, dijo.

Sagasti también habló sobre las medidas de protección que limitan la libertad de tránsito para frenar el avance de la pandemia que rigen desde hoy hasta el 14 de febrero. El mandatario dijo que es “distinta a la del año pasado” dado que fue anunciada con cuatro días de anticipación, es focalizada, permite funcionar a actividades esenciales y atiende la salud física y mental por permitir compras de abastecimiento, asistir a consultas médicas y salir de los hogares por una hora diaria.

Además, el jefe de Estado señaló que para atender el crecimiento económico, especialmente de sectores vulnerables de la población, el gobierno “distribuirá un bono de S/600 a 4.2 millones de hogares, entregará apoyo alimentario para comedores populares y ollas comunes, continuará con el programa Tayta de apoyo a las familias más vulnerables, y ha adoptado medidas de apoyo tributario para personas y empresas”.

“Las prioridades centrales del gobierno de transición y emergencia son la vida y la salud, sin ellas no tenemos nada; concentraremos nuestros esfuerzos para dejar, en unos pocos meses más, a nuestro país en la mejor condición posible, a pesar de nuestras carencias y limitaciones”, indicó.

Francisco Sagasti también destacó los actos de desprendimiento y solidaridad de madres que colaboran en ollas comunes, comedores populares y organizaciones comunitarias. De igual manera, habló de la importancia de voluntarios que apoyan a personas vulnerables, al igual que trabajadores de salud y comunidades de fue que “han aliviado el sufrimiento y el dolor de muchísimas personas afectadas por las tragedias que ha causado la pandemia”.

Al inicio de su pronunciamiento, también agradeció a médicos, enfermeras, auxiliares de salud, policías, militares, bomberos y al personal de limpieza pública.

También resaltó el apoyo del sector privado, colegios profesionales y autoridades que apoyan en la lucha contra la pandemia.

“Trabajemos juntos para superar la peor crisis de salud y económica en más de un siglo. Así como nosotros confiamos en el compromiso y la buena voluntad de ustedes, tengan la absoluta confianza en que desde el gobierno estamos actuando con honestidad, diciendo la verdad, haciendo nuestro mejor esfuerzo”, expresó Sagasti al finalizar su mensaje.

El mensaje de Sagasti fue destacado por la representación de ONU en el Perú: “celebramos que el Perú sea de los primeros países en recibir vacunas Covax para COVID-19. Gracias presidente por liderar el proceso y confiar en el apoyo de la comunidad internacional. ¡Para que nadie se quede atrás!”

