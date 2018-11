Presidente pide atender con diligencia denuncias de mujeres que son víctimas de violencia

El presidente de la República, Martín Vizcarra , reiteró su compromiso con la lucha contra la violencia hacia la mujer. Dijo que el Gobierno tomará medidas drásticas para frenar esta problemática en el país.

Durante la ceremonia del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , realizada esta mañana en Magdalena , el jefe de Estado condenó cualquier abuso cometido contra las mujeres y dijo que es responsabilidad de todos los ciudadanos prevenir estas situaciones.

"No podemos ser indiferentes, seamos parte del cambio, seamos protagonistas y no solo espectadores de un problema grave. No permitamos más muertes de mujeres ni de niñas", sostuvo.

Además, hizo un llamado a las autoridades para atender de manera diligente las denuncias realizadas por las mujeres que son víctimas de la violencia.

“Es recurrente que los feminicidios sean precedidos por denuncias de violencia. Actualmente, las comisarías no atienden estas denuncias que son una alerta de posible feminicidio. La indiferencia también es violencia”, enfatizó.

MAYOR PRESUPUESTO

Agregó que, como parte de su compromiso con las ciudadanas, el próximo año se le asignará mayor presupuesto a los sectores del Gobierno para atender este problema.

“No es solo un asunto de voluntad política, sino también de presupuesto. Se incrementará de S/ 164 millones en el 2018 a S/ 435 millones en el 2019 (S/ 271 millones más), con el objetivo de financiar la estrategia multisectorial para combatir la violencia a la mujer", enfatizó.

Resaltó que la meta es ampliar la red de Centros de Emergencia Mujer (CEM), impulsar el funcionamiento de las 10 fiscalías especializadas, así como optimizar un promedio de 80 comisarías para atender denuncias de este tipo.

Dijo además que se potenciará la Línea 1818, para que las mujeres que no sean atendidas de manera correcta en una comisaría puedan exponer su reclamo.