El presidente ejecutivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Manuel Manrique Ugarte, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Esto tras la difusión de unas conversaciones vía WhatsApp que hizo el programa periodístico ‘Al estilo Juliana’ de ATV en el que se lo acusó de presuntamente ofrecer viáticos y puestos de trabajo a dos mujeres a cambio de supuestos favores con índole sexual.

En la carta dirigida al titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Modesto Montoya, precisa que las imputaciones dirigidas contra su persona, emitidas en un programa de televisión, “no se ajustan a la realidad”.

“En su momento haré los descargos correspondientes en salvaguarda del honor de mi familia. Por último, quiero dejar constancia que mi renuncia tiene la finalidad de no causar daño a la imagen de la institución, cuya función de fiscalización ambiental es muy importante para el país”, se lee en la imagen difundida por Canal N.

En los chats del funcionario de la OEFA -difundidos por el noticiero- se pudo apreciar conversaciones con dos mujeres. El primero fue con una trabajadora identificada como Angélica Toledo de la sede de Huaraz de la misma institución, a quien le pedía encontrarse en Lima y le habría depositado 300 soles como parte de viáticos.

“Disculpa, este trabajo es así. Yo me iba a salir más temprano, pero me pescaron aquí en la oficina”, se lee en un chat de WhatsApp del último sábado 9 de julio. Luego, la trabajadora responde: “No se preocupe, ingeniero. Me la debe. Tal vez mañana podemos encontrarnos. Quiero saludarlo”.

En una segunda conversación de WhatsApp, otra joven, quien no trabaja para el Estado y se mantuvo su nombre en reserva, le solicita a Manrique Ugarte que le haga un favor para su hermano a fin de que sea contratado, presuntamente, en la entidad.

Posteriormente y tras varios mensajes, Manrique le dice a la joven que ahora “espera su regalito”. Luego, le pide que se encuentren en un hotel en el distrito de Lince.

Manuel Manrique Ugarte admitió ante el mismo programa que las conversaciones por WhatsApp son reales, sin embargo, negó tener alguna relación con alguna subordinada de la OEFA y rechazó que haya ofrecido algún trabajo a cambio de favores sexuales.

