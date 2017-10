Desde que nació, hace 27 años, Karol Calampa Falcón asegura estar acostumbrada a dar pequeños pasos para lograr grandes cosas.

Cuando en agosto de este año asumió funciones como presidenta de la Asociación de Personas Pequeñas del Perú (ASPEPP) no imaginó que pronto conseguirían lo que hace mucho tiempo estaban buscando: visibilidad.

Aunque acepta que aún existe una tarea ardua por delante, celebra que ayer el Congreso de la República, por unanimidad, haya aprobado declarar el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja.

“Con este proyecto vamos a empezar a tocar puertas más grandes que nosotros”, comenta para Perú21.

En noviembre cumple 2 años de trabajar en el Área de Derechos Fundamentales de Lima Metropolitana del Ministerio de Trabajo (Mintra). Se siente privilegiada de tener un trabajo estable, pues asegura que nadie quiere contratar a quienes sufren de acondroplasia por su estatura. Espera en breve acabar la carrera de Derecho en la UPCI (Universidad Peruana de Ciencias e Informática).



¿La ley aprobada ayer en el Congreso de la República es un primer paso?

Sí, estoy muy emocionada. Ayer llegué a mi casa y lloré de emoción por todas estas cosas que están pasando. Este es un primer paso para muchas cosas que se vienen más adelante, para las nuevas generaciones, los niños, los bebés. Ya no queremos que nadie pase por discriminación en el nivel educativo, en el trabajo, en la salud. Ahora la nueva generación será aceptada por la sociedad.

¿El objetivo es acabar con la discriminación?

Claro. Desgraciadamente siempre nos dicen por la calle “enanos”. A nivel médico esto se llama acondroplasia. Decir “enano” es despectivo. Siempre decimos que no nos digan enanos.

El proyecto de ley indica que las instituciones públicas deben hacer actividades de concientización cada 25 de octubre. Lograrán visibilidad.

Así es. Queremos visibilidad e igualdad de oportunidades. Queremos inclusión, difusión. Te comento que mañana, en el Estadio Nacional a las 12 p.m., celebraremos que ayer se ha aprobado este proyecto. Estaremos juntos alrededor de 200 personas de talla baja de todo el Perú. Están viniendo algunos de Trujillo, Arequipa, Iquitos, de diferentes partes del país.

¿En la ASPEPP hacen actividades para hallar e integrar a personas de talla baja en todo el Perú que aún están ajenas a la sociedad?

Eso es lo que queremos hacer de ahora en adelante, ir en comisiones con un grupo de personas a provincias porque algunos no se aceptan a sí mismos como personas de talla baja y viven encerrados en sus casas. Ya no queremos eso. Queremos ir y conversar con ellos, con sus padres, y explicarles que esto es algo normal, que le puede ocurrir a cualquiera. Esta es una condición de vida, no una discapacidad.

Para esa labor necesitarán financiamiento. ¿La asociación recibe algún tipo de subvención?

De hecho que necesitamos ayuda por todos lados, a nivel cultural, político, deportivo, artístico, de los medios de comunicación. No recibimos ninguna ayuda. A veces algunas empresas, sin esperar nada a cambio, nos apoyan para nuestras movilidades. Pero con este proyecto vamos a empezar a tocar puertas más grandes que nosotros.

¿Qué otras demandas faltan cubrir?

Debe haber un diagnóstico rápido de la acondroplasia y también terapias. En algunos casos sufrimos de las piernas, en la respiración… Por ejemplo, hay una señora que ha llegado de Iquitos a pedir ayuda, buscando a un neurólogo, porque su hijo pequeño estaba mal. Felizmente la pudimos enviar a la Clínica San Juan de Dios. Nos gustaría pedirle al gobierno ingresar al SIS (Seguro Integral de Salud) porque hay varias personas pequeñas que no pueden cubrir sus necesidades de salud.