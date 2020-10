El congresista Paul García Oviedo de Acción Popular presentó el proyecto de ley para que no se realicen las clases presenciales en colegios públicos o privados del país en tanto no se cuente con “vacunas eficaces y seguras contra el COVID-19”.

El documento fue recibido el último 26 de octubre y podrá ser debatido en una de las comisiones del Parlamento. La iniciativa plantea la suspensión de inicio de clases hasta contar con vacunas contra el COVID-19, en colegios públicos y privados bajo el ámbito de competencia del Ministerio de Educación (Minedu).

“Debiendo extenderse la utilización de mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, en tanto no se pueda contar con vacunas eficaces y seguras contra el coronavirus que garanticen que no existe riesgo alguno que afecta la salud de la población escolar”, se lee en la propuesta.

Clases semipresenciales pueden reanudarse en zonas rurales

El último lunes, el ministro de Educación, Martín Benavides, informó que su sector ha definido un conjunto de criterios para que en las zonas rurales donde no hay presencia importante de COVID-19 se puedan reanudar, de manera semipresencial, las clases en contextos en los que no hay peligro de contagio.

Benavides explicó que esos criterios, establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu) en una resolución ministerial 430-2020 publicada hace unos días, son cero fallecidos en el distrito en las últimas tres semanas, y una tasa de contagio de uno por cada mil pobladores en las últimas tres semanas en el distrito donde está la institución educativa.

“La institución educativa tiene que organizarse, en un trabajo cercano con la UGEL y la Dirección Regional, hacer su plan de apertura, cumplir con todos los protocolos, contar evidentemente con la voluntad de los papás y las mamás, y en esas condiciones hacer un retorno gradual a las escuelas, tal como ha venido ocurriendo ya en algunas localidades”, anotó.

El titular del Minedu dijo que los colegios rurales deben organizarse, en coordinación con el ministerio, para definir esa posibilidad de volver a operar.

