Malos elementos. Tres suboficiales de tercera pertenecientes a la Comisaría de Canto Rey en San Juan de Lurigancho pusieron en peligro la vida de un indigente que dormía al interior de un nicho, ubicado en un cementerio local, al hacerlo inhalar gas tóxico.

Los policías fueron identificados como Jeffry Gálvez Montes, Kelvin Holgado Huilvas y Genaro Paico Carranza.

En el video grabado por uno de los suboficiales de tercera se ve cómo sus dos compañeros con un encendedor prendieron fuego a un papel que tenía un contenido tóxico para colocarlo a la entrada del nicho. Luego usaron paja con el fin de hacer una “barrera” y que el humo quede adentro con el indigente sin poder circular.

Inmediatamente, el hombre que dormía sin molestar a nadie, salió espantado y con una notoria dificultad para respirar tras haber inhalado todo el humo. No dejaba de toser, se frotaba el pecho y espalda e intentaba vomitar, mientras que escuchaba la risa de los agentes.

No contentos con abrumarlo, los policías también lo aconsejaron sobre cómo actuar con los efectos del humo: “Eso pasa. No te raspes, no te agarres la cara, no vas a botar nada, te miente eso, parece que vas a vomitar y no vomitas. Ya pasó ya. No sé cómo aguantábamos eso en la escuela nosotros”.

Según el reporte de ATV, los agentes cumplen funciones desde hace tres meses e Inspectoría evalúa abrir un proceso administrativo sancionador.

Policías se burlaron y obligaron inhalar humo tóxico a indigente que dormía en nicho de SJL. (ATV)

SANCIÓN

“Esto es una infracción grave tipificada en la Ley de Régimen Disciplinario como G-53, que precisamente tipifica eso como denigrar la autoridad policial y la imagen de la Policía Nacional del Perú”, dijo el coronel PNP Francisco Bartra, representante de la Oficina Disciplinaria N°05 de Inspectoría General de la Policía, al noticiero 24 Horas.

El oficial recalcó que su accionar califica como una “infracción ordinaria”, pero “serán castigados”.