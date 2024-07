En un impactante reportaje dominical, se ha revelado un estremecedor caso de violación grupal en la División de Emergencias de la Policía Nacional (PNP) en La Victoria. El hecho, que ha sido descrito como una supuesta ‘tradición’ dentro de la institución, ocurrió en enero de 2023.

El suboficial afectado fue primero retenido, luego cubierto con una frazada y finalmente ultrajado por un grupo de aproximadamente diez efectivos policiales. Pese a la gravedad de los hechos, solo dos de los implicados han sido sancionados y retirados de sus cargos. Los otros continúan ejerciendo funciones dentro de la PNP.

“Están detenidos y ya tienen un periodo de pena privativa de la libertad de 20 años, 11 meses y dos días por el delito de violación. Pero no solo fueron dos, hubo más personas. Además, se escucha la voz de no sé si un mayor o comandante que refiere que hagan una chancha para resarcir el daño”, declaró el general Máximo Gustavo Ramírez De La Cruz, defensor de la Policía, a América Noticias.





Policías reciben 20 años de cárcel por ultrajar a colega





La víctima relató los momentos de terror vividos: “Vi que ingresaron aproximadamente unos 10 efectivos con toallas, frazadas, gritando y veo al suboficial, era el más alto del grupo. Me pusieron más frazadas, de pies a cabeza, yo estaba como peleando porque me estaban metiendo golpes, yo no sabía por qué”.

Lo más perturbador es la postura del jefe del área, quien al ser grabado por la víctima, reconoció y hasta justificó el acto. “Yo estoy seguro de que no ha pasado nada, pues hermano. Siempre hacen lo mismo, la vez pasada también lo hicieron con el boliviano. Hay que entender también, muchos son padres de familia, tienen sus hijos, tienen sus esposas, sus familias, su trabajo. Su broma se convirtió en un delito. Nosotros lo apoyamos si quiere llevar un tratamiento. Un problema psicológico no se va a arreglar con una denuncia. Yo creo que ya aprendieron la lección. Que junten un sencillo para el colega, para que les quede como escarmiento, que reúnan sus tres o cuatro lucas...”, se le escucha decir a la autoridad.

El pasado 4 de julio, el Ministerio del Interior emitió un comunicado informando que la Defensoría del Pueblo detectó irregularidades en la investigación, determinando que se incluyan a todos los implicados en el caso. Además, se están llevando a cabo investigaciones para determinar si hay otras víctimas de estos actos.





Ministerio del Interior publicó un comunicado

El Ministerio del Interior compartió esta tarde un comunicado en el que menciona las medidas que tomará en torno al caso de la violación grupal a suboficial de Rescate 1 de la División de Escuadrón de Emergencia de La Victoria.

En el documento se señala que el Mininter será implacable con los agresores sexuales sufrida por el policía. “Nos solidarizamos con el efectivo que fue violentado y abusado al interior de una dependencia policial, en enero de 2023, y a la vez reafirmamos que seremos implacables con los responsables de este execrable hecho”, se lee en el comunicado.

“La Defensoría del Policía, por encargo del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha intervenido y detectado irregularidades durante las investigaciones, por lo que se ha dispuesto que estas se amplíen e incluyan a todos los implicados en el caso, sean oficiales y suboficiales los que resulten responsables”, agrega.

El ministerio reitera que condena lo sucedido y el daño a la imagen de la institución PNP. “No tendremos contemplaciones, este crimen no quedará impune”, afirma.





