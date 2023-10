Yahaira Plasencia fue invitada a ‘América Espectáculos’ y habló un poco sobre distintas cosas, como la polémica seguridad que recibió durante su presentación en una universidad hace poco o, incluso, del robo que sufrió la hija de su expareja Jefferson Farfán. Sin embargo, de lo único que no estaba enterada fue de lo último que Samahara Lobatón dijo sobre ella.

La cantante fue consultada por las declaraciones de la hija de Melissa Klug, en las que afirmó que Farfán era el dueño de la orquesta de Yahaira, ya que él era quien ponía el dinero. Al respecto, Yahaira se mostró sorprendida por el tema, pues lo desconocía totalmente.

“La verdad es que no estoy muy enterada de eso. Recién me entero ahorita por mi jefe de prensa que me dijo. No he escuchado, no sé lo que ha hablado. No la conozco, se ha hablado mucho de ese tema y está bien, cada persona tiene su opinión, yo sé la verdad, mi verdad, en algún momento lo hablé y con eso me quedó”, declaró la salsera.

Asimismo, aprovechó para lanzar una “chiquita” a sus detractores al decir que a ella y su orquesta les está yendo todo muy bien. Contó que tienen muchos contratos: “sigan hablando, bien o mal, pero que hablen .Me está yendo muy bien”, finalizó.

