El hombre que baleó y causó la muerte de un delincuente, identificado como Williams Jesús Chunga Almendrades (41), que pretendía asaltarlo en la puerta de su casa, en el pasaje Enrique Palacios (Pueblo Libre), afronta una detención preliminar por ese hecho, pese a que se encuentra herido e internado en una clínica, según denunció su esposa.

La mujer mostró su indignación ante la decisión de las autoridades, ya que, según argumentó, su esposo actuó en defensa propia y que él tuvo que decidir “en pocos segundos” para reaccionar ante un sujeto que le había disparado.

“Él ya tiene una detención preliminar, me indigna que pasen estas cosas, no ha sido algo intencional, (algo como) que me voy a agarrar a balazos con alguien, que quiero herir a alguien; esto ha sido en defensa propia”, señaló la mujer al noticiero 24 Horas.

Además, enfatizó que su esposo pudo reaccionar con rapidez ante el ataque de los hampones debido a que ha recibido entrenamiento civil y practica el deporte de tiro.

“Mi esposo reaccionó porque él porta armas y practica este deporte del tiro, hace muchos años atrás ha sido entrenado de manera civil en muchas academias e institutos”, expresó.

La mujer indicó que su cónyuge se encuentra internado en una clínica debido que recibió impactos de bala en la pierna derecha durante el tiroteo.

