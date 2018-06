Francesca Olivares intentó quitarse la vida en el distrito de Villa El Salvador tras haber sido víctima de una serie de constantes maltratos físicos por parte de su pareja Paul Yacolca , con quien tiene un hijo menor.

De acuerdo a información de América Noticias , la mujer —quien se encuentra internada en el hospital José Casimiro Ulloa— quedó grave después de ingerir una gran cantidad de pastillas.

Los familiares de Olivares acusaron al sujeto de haberla inducido al suicidio, pues aseguran que Yacolca siempre la maltrataba física y psicológicamente.

"No sé qué le habrá dicho. Siempre le repetía para qué vivía y para qué existía. Le decía que se matara si sentía tanto amor por él. Creo que está enferma y necesita ayuda", señaló la hermana de Francesca .

Por su parte, la madre de Yacolca confirmó las agresiones de su hijo, pero aseguró que se trata de algo mutuo.

"Ella sabe cómo es Paul. Yo lo conozco a Paul y no es la primera vez que se agarran a golpes. Ella también lo busca. No justifico que él le pegue, no me gusta", indicó.