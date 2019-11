Lo que inició como un bonito romance terminó en un cobarde intento de asesinato frente a cientos de personas. Un sujeto identificado como Muller Valer Castañeda atacó salvajemente a su pareja en una discoteca de Villa María del Triunfo y la arrancó de una mordida la parte inferior del labio.

La víctima, identificada como Josselin Yllacanqui, estudiaba en un centro de cosmética y ha visto interrumpida su vida debido a que su rostro ha quedado completamente desfigurado. Hoy se encuentra internada en un Hospital María Auxiliadora a la espera de un procedimiento quirúrgico que le permita recuperar parte de su rostro.

En conversación con Latina, la madre de la mujer de 32 años dijo que no será un proceso sencillo. “La doctora me dice que todavía no va a quedar bien, que todavía van a ser muchas cirugías para reconstruirle el labio", reveló.

Villa María del Triunfo: brutal agresión a mujer

Además, contó que su hija, quien es madre de tres niñas, viene recibiendo mensajes de WhatsApp de su agresor, quien asegura estar arrepentido y le pide no tomar acciones legales en su contra. “Mi hija le dice ‘tú me has querido matar’, pero él responde ‘yo no lo quería hacer, perdón, perdóname, no me cag***’”, contó la señora a las cámaras de televisión.

Muller Valer se dedica a trabajar como mototaxista y permanece prófugo. La Policía está tras sus pasos mientras que Josselin permanece internada y con tratamiento psicológico, a la espera de ser operada.