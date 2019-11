La Policía Nacional sigue tras los pasos del sujeto que de un mordisco arrancó parte del labio inferior a su expareja, debido a que ella no quería volver con él. Pese a que el acusado se encuentra no habido, se comunicó con la víctima a través de Whatsapp. El hecho se reportó en el distrito de Villa María del Triunfo.

La desesperada madre de la víctima le ha pedido al agresor de su hija que se entregue a las autoridades. El sujeto identificado como Muller Valer Castañeda convivía con la mujer que responde al nombre de Josselin Yllacanqui hasta que ella decidió acabar con la relación.

La madre aseguró que no es la primera vez que la víctima sufre maltrato por parte de Valer, ella indica que ya la agredió físicamente dejando marcas en sus brazos y piernas.

El sujeto que se encuentra en la clandestinidad, le envía mensajes a Josselin, a través de su Whatsapp, donde le dice estar arrepentido: “Perdóname, amor, te amo. No sé qué pasó”, se lee en el mensaje. Ella le responde indignada: “Me has querido matar. Me estrangulaste. Eso no te voy a perdonar. Me desfiguraste el rostro. Dices que me amas y me has querido matar”.

Pero el agresor no entiende razones y asegura que quiere continuar su relación: “Sí, te amo. Pero eso ya no importa. Perdóname”. El sujeto también la amenaza diciendo que apoyará financieramente su recuperación a cambio de que ella retire la denuncia.

La víctima que se encuentra en el hospital María Auxiliadora, se viene recuperando de la intervención quirúrgica a la que fue sometida para reconstruir su labio. Los médicos han indicado que su recuperación no será rápida y que necesita estar tranquila para que esto no interfiera con su salud.

Sujeto que agredió salvajemente a su pareja le pide perdón.