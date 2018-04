Escándalo en el Ejército del Perú . Una menor de 15 años denunció, en el programa ' Beto a saber ', que el técnico EP Esteban Mogollón Peña la ultrajó y dejó embarazada. No solo eso: el uniformado la habría amenazado para que callara y, mediante llamadas telefónicas, la obligó a abortar.

Mogollón Peña, vecino de la víctima, había acudido hasta su vivienda para conversar con los padres de la menor, a quienes dijo que la joven le pidió dinero a cambio de tener relaciones sexuales. El hecho, sin embargo, fue negado por la adolescente.

SIN 'ELEMENTOS DE CONVICCIÓN'

Pese a que la familia reunió múltiples pruebas del ultraje, no fueron consideradas por el fiscal Julio Waldo Vargas Camacho, titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ventanilla , quien archivó el caso.



"No he encontrado elementos de convicción suficiente de que ha habido violación física, engaño o de otra naturaleza. (Además) no es necesario (escuchar los audios) porque ya está resuelto esto", dijo al programa de Beto Ortiz .

Aunque el militar continúa en libertad, fue el periodista quien anunció, mediante Twitter , que había sido destituido y puesto a disposición del Sistema de Inspectoría del Ejército para que cumpla la investigación y el debido proceso.

Al final del comunicado, emitido por la Dirección de Informaciones del Ejército, se señala que esta institución "viene trabajando para erradicar el personal que presente este tipo de conducta".

Saludamos la rápida reacción del @EjercitoPeru al haber destituido hoy de su cargo a ESTEBAN MOGOLLÓN PEÑA técnico acusado de violar sistemáticamente a una menor de edad y embarazarla, como denunciamos anoche en un reportaje @atvpe@MindefPeru @FiscaliaPeru pic.twitter.com/sRQTSGG5yN — beto ortiz (@malditaternura) 19 de abril de 2018