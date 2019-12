Un sujeto que intentó ultrajar sexualmente a una mujer en Ventanilla está libre pese a que cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que atacó a la víctima mientras caminaba por una calle desolada. Ocurrió en octubre del año pasado y hasta hoy la denunciante no logra justicia.

“Él intentó violarme cuando se percató que caminaba sola. Su único propósito era dañarme”, indicó la mujer de 21 años a América Noticias.

En el videoclip se observa al agresor identificado como Raúl Martín Gonzáles Gónzales ir tras su víctima para atacarla cuando ella está en una calle vacía. Aunque las imágenes no registraron la vejación, luego se evidenció a personal de serenazgo al lado de la mujer, quien se encontraba de cuclillas tras la agresión.

Raúl Martín Gonzáles Gonzáles intentó violar a muchacha el año pasado. (Captura/AméricaTV)

“Ese sujeto luego me ofrece disculpas y me pide que no procede... que lo deje ir”, sostuvo la agraviada y agregó que su atacante aún la ronda “hace poco lo vi por mi casa... ni siquiera puedo dormir, temo por mí”.

Pese al video, la fiscalía no denunció al sujeto por tentativa de violación sino por actos contra el pudor. Además, el último viernes, el agresor no asistió a la audiencia de prisión preventiva solicitada por la denunciante.