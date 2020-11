Las autoridades capturaron a un taxista informal, identificado como Ángelo Walter Calderón Reap, tras atropellar a un inspector de Subgerencia de Tránsito de Surco para escapar de un operativo de control ejecutado en la cuadra 2 de la avenida Mariscal Castilla.

La comuna de Surco detalló, en un comunicado, que el sujeto embistió al inspector Richard Vargas y lo lanzó dos metros hacia adelante. No detuvo su vehículo para auxiliar al hombre herido. Al parecer, intentó fugar debido a que no contaba con la documentación requerida para prestar el servicio de taxi. Incluso, no portaba su DNI.

Calderón Reap fue capturado en la cuadra 2 de la avenida Simón Salguero por agentes de los Serenazgos de Surco y Miraflores. En su intento por seguir escapando al ser cercado por los serenos, chocó su vehículo con un árbol y luego contra una camioneta de la comuna. En todo momento mostró resistencia.

Los inspectores quisieron activar el SOAT del taxista para correr con los gastos de atención médica de Vargas, pero carecía de ello.

“Nuestro compañero resultó con fracturas en una de sus clavículas y tiene contusiones en la cabeza, hombros y espalda. Fue auxiliado por los paramédicos de la Brigada de Rescate de Surco y llevado a la clínica Tessa”, explicó Martín Fuentes, coordinador de la Subgerencia de Tránsito de Surco.