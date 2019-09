José Rodríguez, padre de Yolanda Rodríguez Rivera, mujer que murió luego de ser atacada por tres delincuentes que huían de la Policía en el distrito de Surco, se pronunció al respecto y pidió que se realicen las acciones necesarias para capturar a los criminales responsables de la muerte de su hija.

En conversación con ATV, el hombre se mostró conmocionado y, aunque aún no se determina si la bala que impactó a su hija Yolanda salió del arma de los policías o de los ladrones, señaló que no debe culparse a los efectivos, ya que ellos solo cumplían con su trabajo.

“No culpen a mis colegas. Soy policía y seguiré siéndolo hasta que muera”, precisó Rodríguez, quien es un oficial en retiro.

Asimismo, el padre de la víctima señaló que se necesita con urgencia un cambio en las autoridades y el sistema de justicia en el país, empezando por la Fiscalía.

“Soy policía y seguiré siéndolo hasta que muera. ¿Saben qué es lo que falta? Tener más policías, tener buenos fiscales que intervengan bien y no se vendan por un poco de dinero, tener buenos jueces que impartan buena justicia. ¿Quiénes son los corruptos? La Policía no es corrupta, al fiscal lo manipulan y después al juez. Un pobre policía le mete un balazo a un choro y queda preso. Pido a todos que luchen por un cambio. Quiero justicia y que se capture a los delincuentes. No interesa si las balas fueron de los policías. Por esos delincuentes mi hija está muerta. No es culpa de la Policía, es de los delincuentes. Mi única hija”, aseveró Rodríguez al punto de quebrarse.

DATOS:

-Al menos, 29 casquillos se encontraron en la zona.

-Durante la balacera, Víctor Rivera Molina, esposo de Yolanda, fue herido de bala en el brazo.