Una pequeña niña de tres años falleció en extrañas circunstancias tras desmayarse en su institución de educación inicial Inmaculada Concepción 555, en el distrito de Santiago de Surco. A pesar de que la menor fue trasladada de emergencia al policlínico El Progreso, los doctores solo confirmaron su deceso.

“Estaba en su salón, en clases, haciendo sus actividades de forma normal, en la mesa, y mi hija se desmaya”, narró Gianella Falcón, madre de la menor fallecida, y aseguró que su hija no tiene ninguna enfermedad preexistente.

Además, indicó que los profesores le dijeron que intentaron le intentaron reanimar, darle los primeros auxilios, “pero no respondía, no habría sus ojos, ni nada”, mencionó en diálogo con América Noticias.

La madre también dijo que uno de sus familiares, que pudo ver el cadáver de la menor observó hematomas en varias partes de su cuerpo. Además, agregó que fue vacunada sin permiso de los padres.

Gianella Falcón también ha denunciado que su hija habría sido víctima de agresiones. “Solamente días antes vino con dos arañones en la cara. Me decía que unos compañeritos le estaban golpeando su cabecita. Un día no quiso ir al colegio y no fue, porque no quería. Hoy día si llegó tarde porque tampoco quería venir”, señaló.

Ministerio de Educación se pronuncia

Ante ello, el Ministerio de Educación confirmó la información a través de un comunicado, en el que se señala que se brindaron los auxilios correspondientes a la menor, pero no se pudo evitar su fallecimiento.

Peritos de criminalística también llegaron al centro educativo para recoger evidencias que ayuden a esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor. “Que investiguen hasta el fondo porque mi hija estaba bien. Estos días ha estado bien”, aseguró la madre entre lágrimas.

El cadáver de la niña fue trasladado a la morgue central de Lima, donde se espera que los resultados de la necropsia arrojen mayores detalles sobre su lamentable deceso.

Finalmente, tras la muerte de la pequeña de tres años, la institución optó por suspender las clases hasta nuevo aviso.

