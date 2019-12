Un ladrón terminó con las piernas fracturadas luego de intentar robarle un celular a una conductora en la cuadra 5 de la avenida Paseo La Castellana en Santiago de Surco. El sujeto que aún no quiso dar su nombre, quedó muy mal herido debido a que al momento de querer realizar su fechoría, cogió por error el timón del vehículo ocasionando que se caiga sobre él.

La víctima declaró que el ladrón la amenazó con un arma, mientras le exigía que entregará el celular. “Yo estaba doblando y vinieron dos personas. Estaba manejando normal. El chico me apuntó con un arma y se aventó al carro. Quiso robarme el celular y yo lo boté. Me decía que se lo dé. Se metió y yo quería levantar la palanca para detener el auto, porque ya veía que me estaba yendo. Yo freno, el carro se voltea y cae encima del sujeto", contó la mujer.

El hombre quedó con una herida de 10 centímetros de largo en el talón izquierdo, además tenía la rodilla derecha lastimada y esto le impedía moverse por cuenta propia.

El personal de Serenazgo y la Brigada de Rescate de Surco, así como los Bomberos, se hicieron presentes en el lugar para trasladar al delincuentes hasta al hospital Casimiro Ulloa.

Romero señaló que el sujeto cogió el timón cuando ella pretendía frenar, lo que ocasionó que el auto diera una vuelta de campana. Pese a esto, la mujer salió ilesa gracias a que llevaba puesto el cinturón de seguridad.

La Comisaría de Surco investiga el caso. La mujer indicó que en el momento del ataque, eran dos los asaltantes, sin embargo, tras accidente, el cómplice se dio a la fuga en un triciclo.

