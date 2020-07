La Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI Lima) realiza una indagación preliminar al fiscal Marco Guzmán Baca, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones. Esto, por haber dispuesto la liberación de tres detenidos por delitos contra el patrimonio y otros.

El hecho en cuestión ocurrió en el distrito de Surco, cuando los presuntos delincuentes identificados como Luis Fernando Cugal Ancajina, José Enrique Soriano y Luis Enrique Castillo, que habían sido detenidos por haber asaltado a una mujer, fueron puestos en libertad por el Ministerio Público bajo el pretexto de protegerlos contra posibles contagios de coronavirus (COVID-19).

Los detenidos fueron liberados pese a que una cámara de vigilancia registró el momento en el que atacan a una ciudadana y luego la arrastran por el suelo cuando esta se resiste al asalto.

“Son tres detenidos ¿donde los vamos a tener confinados? En la carceleta de la policía se van a contagiar de COVID-19 y van a esparcir la enfermedad. No se pudo pedir prisión preventiva por falta de elementos de convicción, faltaban diversas diligencias”, aseveró el magistrado en declaraciones a Latina.

La víctima de los delincuentes liberados declaró sentirse indignada y pidió que sus agresores no sean liberados. “Les pido por favor que no los suelten, he sufrido maltrato físico”, expresó.

Según informó el programa periodístico, los sujetos liberados forman parte de una banda criminal denominada “Los malditos de Surquillo”, quienes realizan robos al paso en distritos como Surco, San Borja, Surquillo y San Isidro.

El año pasado el Diario El Comercio informó que el fiscal Marco Guzmán Baca ocultó durante seis años los audios que mostraban la presunta compra de testigos del Caso Madre Mía, que involucraban al expresidente Ollanta Humala. Guzmán había obtenido ese material como consecuencia de las interceptaciones telefónicas legales realizadas al cabecilla senderista Florindo Flores Hala ‘Artemio’.

Guzmán Baca estuvo inscrito como afiliado del Partido Nacionalista en el padrón de marzo de 2012, según lo registró la página Infogob, del Jurado Nacional de Elecciones.





