Un venezolano de 22 años fue detenido tras matar con una tijera a un joven conductor por negarse a que le limpien su parabrisas en pleno cruce de la avenida Abancay con Grau, en el Cercado de Lima . En medio de una fuerte discusión, el asesino identificado como José Alberto Jirón Holder confesó que atacó a la víctima en defensa propia.

“El pana se bajó del carro y comenzó a darme golpes y yo le di con una piquetera (tijera). Yo le iba a limpiar el carro y el pana se molestó y comenzó a decir con... Le eché agua en la cara y el carro, él se bajó y comenzó a agredirme, a lanzarme golpes a la cara”, reveló.

En esa línea, Jirón Holder admite su delito considerando que no tenía como objetivo matar al joven. En tanto, el hombre asesinado, identificado como Marco Caro Núñez de 30 años, estuvo acompañado de su esposa en su auto, quien lo llevó inmediatamente al hospital, pero no resistió.

“Me dio varios golpes en la cara, le di con una piquetera en el pecho. No pensé nada, simplemente me estaba defendiendo. Yo no le hice nada para que él se bajara así. Estoy normal, (¿estás arrepentido?) No sabía que se iba a morir”, argumentó.

Familiares de la víctima se enfrentan a asesino

En plena comisaría del Cercado de Lima, los familiares del conductor asesinado en la avenida Abancay se encontraron con el sujeto venezolano que acabó con la vida de su pariente, quien se negó a que le limpien el parabrisas.

La gresca se produjo cuando los policías trasladaban al sujeto a un ambiente cerrado, sin embargo, los familiares al verlo no se resistieron y comenzaron a lanzarle fuertes golpes.

La mafia de los limpiadores

Un testigo señala conocer cómo opera la mafia de estos extranjeros en las esquinas del Cercado de Lima. “Ellos son ‘Los Coreanos’. Coro es una ciudad del estado de Falcón, en Venezuela. Ellos apodan a los semáforos como ‘los coreanos’. Es una mafia”, reveló un hombre en diálogo con Latina Noticias.

La violencia física y hasta el asesinato conforman la característica principal de ‘Los Coros’ o ‘Los Coreanos’, que operan en diferentes partes de América Latina como Ecuador, Colombia, Chile y ahora en Perú. Muchos de sus ataques han sido registrados en video.

Después de cada fechoría que esta organización delictiva comete, se traslada hacia otra esquina. Es por esto que José Alberto Jirón Holder, luego de asesinar al joven conductor, fue detenido limpiando lunas en la cuadra 1 de la Av. Grau como si nada hubiera pasado.

El criminal ha sido trasladado a la sede de la Dirincri para conocer más detalles de su participación en esta organización, que ahora opera en todos los distritos de Lima. Mediante Interpol se investigará también en qué otros hechos delictivos ha estado involucrado en su país.

VIDEO RECOMENDADO