Nadie se percató. Un sujeto identificado como Walter Solis Calero (42) se confundió entre las alumnas del colegio Santa Rosa de América de Huancayo. Con trenzas, mascarilla y vestido con un uniforme de adolescente, logró ingresar a la institución sin ser identificado.

Si bien logró pasar desapercibido, su suerte cambió horas después, pues fue descubierto por la subdirectora del colegio. Solis Calero fue detenido por la Policía de la zona.

“Queremos justicia y que no lo liberen al señor. Lo han encontrado con el uniforme del colegio dentro del baño, pero no sabemos qué estaba haciendo ahí. Ahora tenemos temor de mandar a nuestras hijas al colegio, ya no están seguras”, exigió una de las madres durante un enlace con Canal N.

“Hemos dispuesto su conducción a Medicina Legal, vamos hacerle otras pericias más, como la inspección técnico policial el perfil psicológico, pero está en calidad de detenido”, informó para el mismo canal una representante del Ministerio Público.

El hombre de 42 años se encuentra detenido en la comisaría de El Tambo, lugar hasta donde han llegado los padres de familia para pedir que se inicie una investigación en su contra.

