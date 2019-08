Sujeto ebrio acuchilló y mató a joven de 20 años tras negativa de muchacha para irse con él

Edgar Moreto Huamán (20) falleció tras ser acuchillado por Walmer Peña Neira a la salida de una fiesta en un centro de espectáculos en Independencia. El espantoso crimen habría tenido como móvil los celos del criminal para con la víctima.

Allegados al occiso refieren que el asesino se encontraba en estado de ebriedad y estaba celoso de la relación la víctima tenía con Nisely Ubilluz, su amiga.

Una vez que terminó la diversión, la muchacha decidió tomar un taxi, al cual también subió el homicida. Pero este no contaba con que la víctima le iba a pedir a la joven que no se fuera con el criminal; ella le hizo caso y se bajó del automóvil. El criminal no soportó el hecho, bajó y acuchilló en el pecho a la víctima.

Moreto Huamán fue llevado de inmediato al hospital municipal de Los Olivos, donde los médicos nada pudieron hacer y declararon su fallecimiento.

Familiares de la víctima manifestaron que el homicida lucía armas y era una persona violenta en redes sociales. Ahora, ellos solicitan ayuda para trasladar los restos de la víctima a Piura.

El asesino permanece detenido en la Depincri de Independencia.



