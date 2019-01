Sujeto desfigura el rostro de su pareja con una copa de vidrio en fiesta de Año Nuevo [VIDEO]

¡Cobarde agresión! Un sujeto le desfiguró el rostro a su enamorada con una copa de vidrio durante una fiesta de Año Nuevo en una discoteca de Villa María del Triunfo .

Cámaras de seguridad del local registraron los instantes en que Brian Velásquez Arcos (25) impactó un vaso de vidrio con alcohol en la cara de su pareja. La razón: él quería revisar su celular.

"Yo le dije ya pues, agarra y revisa porque yo no tengo nada que ocultar. Pero eso sí, le dije, esta relación se acaba acá porque si tú no confías en mí entonces por las puras estás", contó la joven de solo 19 años a América TV.

"Ya habíamos solucionado el problema del celular porque él no encontró nada. Yo no tenía nada que ocultar. Pero de todas maneras no sé qué pasó, de un momento a otro yo me senté, volteo y ya ahí nomás", reveló indignada.

Tras el brutal ataque el sujeto fue rápidamente intervenido por personal de la discoteca, quienes llamaron a la Policía, que lo trasladó a una comisaría local.

De acuerdo con la víctima, tiene serias lesiones en el rostro, como un corte y una fractura de nariz, y actualmente se encuentra adolorida y con descanso permanente porque le han cosido la boca.