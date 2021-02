El drama de Maité Sanjines continúa a un año de haber puesto una denuncia contra su expareja al enterarse de su traición y de que este difundía fotos y videos íntimos que ambos compartían durante sus cinco años de relación.

La joven también asegura que mucho del contenido que era difundido por su Miguel Poma Rosales, fue cuando ella se encontraba bajo los efectos del alcohol y no sabía que estaba siendo grabada.

MIRA: Joven denuncia a su expareja por comercializar sus videos íntimos en webs de contenido para adultos

El sujeto no solo puso a disposición de los amigos de Maité los videos íntimos, también se encargó de hacerlos públicos en páginas pornográficas. Además se hizo pasar en múltiples ocasiones por la joven.

El caso se encuentra a cargo de la Fiscalía de Huancayo y sobre él pesaría acusaciones por los presuntos delitos de violación a la intimidad tráfico ilegal de datos personales y difusión de material audiovisual con contenido sexual.

“En Huancayo yo estoy tildada como la chica que vende sus videos. Ahora conozco a alguien y a los pocos días me dice ‘Maité, mándame fotos’. No entiendo, una persona normal no haría tanto daño”, declaró la agraviada durante una conversación con el dominical ‘Domingo al Día’.

Joven admitió filtrar videos íntimos de su novia a sus amigos | diario OJO

PIDE PERDÓN

La joven compartió unos audios de su conversación con su expareja donde él acepta haber hecho el deplorable acto: “Perdóname (...) no era necesario (que mande esos videos)”, se le escucha decir a su exnovio.

Sanjines advierte sobre la peligrosidad de Miguel Poma Rosales, pues es un reconocido fotógrafo en el mundo de la farándula peruana, llegando a fotografiar a personajes como Flor Polo, Karla Tarazona, entre otras figuras reconocidas de la televisión.

VIDEO RECOMENDADO

Caso Vacunagate se resolvería en 90 días