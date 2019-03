Llegó al Perú para jugar por Sport Boys pero terminó robando en las calles de Lima y Arequipa [VIDEO]

En 2010, el nigeriano Okolie Chukwuroo llegó al Perú para jugar por Sport Boys ; sin embargo, una terrible lesión lo alejó de las canchas, y se dedicó a robar en las calles de Lima y Arequipa.

En conversación con Panamericana, el ex futbolista señaló que, tras su lesión, aún mantenía contrato vigente con la Misilera, pero denunció que el club no se hizo responsable con su recuperación física.

Solo, en un país ajeno, con una lengua diferente y lejos de su familia, Chukwuroo asegura que la necesidad lo llevó a delinquir y precisa que está desesperado por ser deportado a su país, ya que está alejado de los suyos hace 9 años.

El pasado 2 de marzo, el futbolista fue detenido por asaltar a un taxista, en Miraflores, y en diciembre del 2017, también fue capturado por arrebatarle el celular a otro taxista, en la ciudad de Arequipa.

“Yo no soy un delincuente, nunca he sido, de verdad (…) por favor yo quiero que me deporten a Nigeria te lo ruego por favor, te lo ruego”, señala Chukwuroo, quien arrepentido solo desea volver a su país.

