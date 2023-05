Una joven denunció haber sido dopada y asaltada por un falso taxista en San Martín de Porres . Sin embargo, nunca imaginó que un policía le iba a pedir “arreglar” con su supuesto agresor. El sujeto fue detenido, pero luego liberado.

Alrededor de las 5:40 de la mañana del pasado 28 abril, cámaras de videovigilancia del hostal Cielo registraron cómo Jhon Antonio Esquivel Ramírez llegaba en un auto negro junto a una mujer inconsciente, a quien cargaba en los hombros para llevarla a una de las habitaciones.

Al despertar, la mujer acudió a la comisaría de Condevilla para denunciar lo ocurrido, ya que logró conseguir los datos del sujeto. Con ayuda de los policías y los datos que registró la recepcionista del hostal lograron detenerlo. Sin embargo, la mujer advirtió que no se siguió el debido proceso en las diligencias.

“Lo capturaron, pero él intentó darse la fuga por lo que lo llevaron a la comisaría conmigo y nos confrontaron porque lo que quería el oficial Martínez era arreglar la situación y le decía: ‘tú sabes lo que has hecho, tú sabes el delito que has cometido, dale para su lavado gástrico y dale para lo que ella necesite”, r eveló indignada la joven en diálogo con América Noticias.

En el parte policial, la denunciante figura que desistió de todo tipo de investigación o denuncia en contra del intervenido por motivos de trabajo y estudio. El acusado salió libre a las 2 horas de su intervención.

Por otro lado, la mujer afirma que continúa recibiendo mensajes por WhatsApp por parte del taxista en los que le dice que tiene una deuda con ella y que está arrepentido.

“No sé en qué sentido me dice que yo acepte el dinero cuando él reconoce el delito, me pudo haber matado”, señaló la joven.

SOBRE EL CASO

Según indicó la mujer, ella tomó el taxi desde un centro comercial en San Martín de Porres con dirección a la casa de su enamorado. Unas cuadras antes de llegar a su destino, el hombre le reiteró que beba un poco de agua y ella aceptó, luego despertó adolorida en una cama del hosta ‘Cielo’ del mismo distrito.

“Casi llegando a la casa de mi enamorado, él me reiteró que tome el agua y yo le acepte. De ahí no recuerdo nada hasta que amanecí en el hotel y estaba dolorida, me caí de la cama porque no sentía mis piernas”, contó víctima.

