El colmo. Una pareja de recién casados sufrió el robo de su auto el mismo día de su matrimonio en San Juan de Miraflores. Ellos regresaban a su casa para dejar unos objetos de la boda y, en la puerta, fueron sorprendidos por una banda criminal.

Según contó Carmen, una vecina, el indignante hecho ocurrió este 30 de agosto en la calle F, asentamiento humano 1 de mayo, Pamplona Alta. La pareja víctima se dirigía a su casa en auto para dejar algunos artículos de la boda y la esposa desciende primero.

“Ella entra con los artículos y deja la cochera abierta, (mientras) el esposo sigue en el carro. Entonces, vienen dos hombres caminando, una moto y un carro, el cual cierra (la calle) como campana. Al señor lo bajan del carro, se lo llevan (el auto) y salen a toda velocidad”, narró a Latina.

Asimismo, denunció que la policía, pese a estar cerca, no se acercó a la zona. Contó que incluso, en el último mes (agosto),han ocurrido tres robos graves y que ellos no se han acercado en ningún momento. Por el contrario, piden que los vecinos le paguen la gasolina, ya que no disponen de recursos.

San Juan de Miraflores: robo a novios





