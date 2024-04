¡Horror! De al menos 20 disparos, cuatro amigos, entre ellos el conocido cantante de chicha Erick Cañahua Ángeles, fueron acribillados la tarde de ayer cuando almorzaban en una cebichería ubicada en la calle Los Jazmines, en Chaclacayo.

Según los testigos de la balacera, dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal llegaron al lugar cerca de las 3:00 p.m. Descendieron de la unidad, caminaron hasta el establecimiento y dispararon a quemarropa contra sus víctimas.

Tres de ellos perdieron la vida en el lugar del ataque, mientras que el cuarto murió camino al hospital de Chosica. La lluvia de balas asustó a los comensales, que corrieron despavoridos a todos lados.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Erick Cañahua Ángeles, vocalista y líder de la agrupación Los Ángeles de la Carretera Central; César Flores, ‘Leche’, un obrero de la Municipalidad de Chaclacayo; y Jesús Villarroel Obispo, ‘Negro Nito’. Jeremías Chávez Llantoy perdió la vida cuando era trasladado al centro de salud.

COBRO DE CUPOS

De acuerdo a las investigaciones, los sicarios habrían confundido a los cuatro amigos con trabajadores de construcción civil.

Kelly Alanya, esposa del cantante, llegó al lugar del ataque y entre lágrimas dijo que su esposo no tenía enemigos ni había recibido amenazas.

“Siempre ha sido humilde, querido. Él no ha tenido problemas con nadie. Él no sale, no es palomilla. Me dijo ‘amor, me traes el almuerzo, me llamas cuando estás bajando’. Su celular lo tiene él”, declaró la señora.

No obstante, los agentes de criminalística de la Comisaría de Chaclacayo sospechan que el móvil del crimen sea cobro de cupos, pues estos delincuentes suelen extorsionar a los artistas y si no acceden, buscan ultimarlos.

TENGA EN CUENTA

El alcalde de Claclacayo, Sergio Baigorria, confirmó que César Flores era trabajador municipal de dicho distrito. “Ha habido cuatro fallecidos, uno de ellos es un trabajador de la municipalidad. Mis condolencias a la familia. Él tenía que entrar hoy a las 3:00 p.m. y lamentablemente no llegó”, expresó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO