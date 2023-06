A plena luz del día, a las once de la mañana de lunes 5 de junio, en un céntrico lugar, como es la cuadra 34 de la avenida La Marina, en San Miguel, un sicario bajó de una moto, cruzó la pista y apuntó su arma de fuego a un comerciante, dedicado a la compra y venta de autos usados, a quien le disparó unas siete veces. Luego salió como si nada hubiera pasado, volvió a subir a su vehículo y huyó con dirección al Callao, teniendo como testigos a decenas de personas.

La víctima, Rolando Carlos Augusto de la Peña Flores, de 62 años, fue sorprendida cuando bebía una gaseosa en una bodega, en compañía de su amigo Alex Yauri, quien tiene un taller de mecánica. Según informó la Policía, recibió tres impactos de bala. Uno le cayó en la cabeza y dos en el cuerpo. Al lugar llegaron los bomberos, que trasladaron al herido a la clínica San Gabriel, donde, finalmente, falleció.

Agentes de Criminalística acudieron a la escena del crimen para realizar las pericias respectivas. También llegó personal de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri. La principal hipótesis que maneja la Policía es que este crimen se habría producido debido a que De la Peña Flores, quien tenía su negocio en la cuadra 22 de la avenida La Marina, se habría negado a pagar cupos de una mafia de extorsionadores.

Esta versión fue confirmada por vecinos y otros comerciantes de la zona, los que indicaron que no solo extorsionan a los trabajadores de los negocios de San Miguel, sino, también, a los residentes de las zonas comerciales.

“Ya hemos venido trabajando este tema con la Policía, con el Serenazgo, constantemente. Nosotros hemos tenido que salir para decir basta. Hemos visto a mujeres armadas extorsionándonos. Esto no es de ahora. Esto es de hace mucho tiempo”, manifestó una residente del lugar. Lamentó que la nueva víctima haya sido “un vecino nuestro, que se dedicaba a la venta de vehículos. No es posible que no haya justicia”, acotó.

No se descarta que los pasos del empresario hayan sido seguidos de cerca por sus atacantes. Uno de ellos, el autor de los disparos, fue captado por una cámara de seguridad de la zona, que se caracteriza por la gran cantidad de tiendas que posee, la mayoría de ellas dedicadas a la venta y reparación de vehículos.

NO ES EL PRIMERO

No es la primera vez que un crimen de gran impacto ocurre en San Miguel. El pasado 6 de febrero, en el cruce de las avenidas Riva Agüero y La Marina, fue abaleado, por tres sicarios, Israel San Román Doroteo, ‘La Tota’, junto con su padre, su madre, su esposa y dos de sus hijos, dentro de un vehículo. Todos murieron en el acto.

En este caso, se trató de una disputa por la supremacía en el cobro de cupos a diversas obras de construcción civil, entre ellas la Línea 2 del Metro de Lima. Este crimen fue atribuido a David Durán Larrea, ‘Loco Franco’ o ‘Loco Paul’.

SABÍA QUE

Rolando de la Peña Flores integró la promoción 1978 del colegio San José Maristas del Callao.

Los sicarios habrían usado una moto Honda CV190. La placa termina en 9012, informaron las autoridades.

El amigo de la víctima ha sido interrogado por la Policía, que también viene analizando los videos captados por las cámaras de seguridad.

