Se le acabó la suerte. Un ciudadano venezolano fue reducido por transeúntes luego que asaltara a un cliente en un restaurante en San Borja. El sujeto identificado como José David Asoca Villarroel había robado, horas antes, al interior de un velatorio en San Isidro, el último día del 2019.

Él y su cómplice, quien manejaba una motocicleta, pasaron de San Isidro, en donde amenazaron con un revólver a un anciano para robarle un costoso reloj, a San Borja, incluso usaban la misma ropa. Al intervenido José David, la Policía le incautó un revólver abastecido con 5 cartuchos, además se le encontraron varias tarjetas de crédito y dinero que pertenecería a sus víctimas.

Fue gracias a las cámaras de seguridad que se pudo cruzar información e intervenir al malhechor.

Se victimizó

Al ser conducido a la comisaría por los efectivos policiales, el malhechor intentó victimizarse, confesando que los objetos robados, una cadena y un reloj, “las iba a vender ya que mi madre que estaba en Venezuela había fallecido, y como no tenía plata para ir la iba a utilizar para eso”, se justificó.

Además, al ser consultado sobre sus antecedentes penales, el extranjero negó haber cometido algún otro robo. “Primera vez que cometo un delito”; además, negó usar un arma para cometer los ilícitos.

“Estaba desayunando y como no tenia plata buscaba la forma de conseguir dinero. Yo no tenía armamento y solo jalé la cadena que tenía en el bolsillo. No me esperaba una motocicleta” declaró a las autoridades.

Ahora, la Policía busca al cómplice que lo movilizaba en una motocicleta, en tanto que al detenido se le investigará por hurto agravado. El General PNP Herbert Ramos, Jefe de la Región Policial Lima, pidió a las víctimas de robo acercarse a formalizar la denuncia.