Un sujeto intentó ultrajar sexualmente a dos niñas de 7 años en la urbanización Villa Azul de San Martín de Porres. El depravado sexual no logró su objetivo porque una de las pequeñas se dio cuenta de sus malas intenciones.

El último lunes 9 de diciembre, las imágenes de seguridad del vecindario captaron al pervertido caminando de un lado para el otro en la calle y mirando si alguien se encontraba en la zona. Vestía un polo amarillo, pantalón negro, zapatillas blancas, gorra y unos lentes para no ser reconocido.

Al interior de la vivienda, en tanto, se encontraban jugando con las menores. De pronto, salieron a la calle porque el sujeto tocó la puerta. Fue entonces que el degenerado volvió a la calle para percatarse que no hubiera algún testigo de su fechoría.

Una de las menores decidió salir de la casa y buscar a la madre de su amiguita. Para cuando la progenitora llegó, halló al pervertido subiéndose los pantalones y emprendiendo a la fuga.

“UN SEÑOR BESA A SU HIJA”

En declaraciones para América Noticias, la madre de la menor agraviada contó que la niña que la fue a buscar a donde estaba trabajando le contó que “un señor está besando a su hija”.

“La niña me dice ‘señora, un señor está que le besa a su hijita’ y llego al cuarto y lo encuentro sentado en la cama con los pantalones abajo. Le dije ‘desgraciado qué haces con mi hija’”, indicó nerviosa la madre.

“Mi hija pensó que era su papá y dice que le abrió a este hombre porque tocaba acá da rato la puerta y tras encontrarse, le preguntó por un colegio. Al ver a mi hija, ella me dijo 'me quería hacer algo, me quería hacer algo, me empezaba a tocar. Yo le agarré de la mano y él no quiso que salga para afuera”, sostuvo.

La madre no pudo agarrar al depravado, por lo que regresó a su hogar para consolar a su niña.

SMP: intento de violación (10/12/2019)

MÁS CASOS

Anteriormente, el perverso sujeto ya había sido acusado de intento de violación a una escolar.

Las madres denunciaron a los policías de la Comisaría Pro, quienes pidieron el nombre del sujeto para que la denuncia en su contra proceda.

En tanto, el video ya está en poder de las autoridades para las investigaciones correspondientes.