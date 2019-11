“Tenía ganas de morirme, toda mi plata se llevaron”, reveló Enma Guerrero Muchotrigo, de 81 años, tras ser víctima de estafa por una pareja que la abordó y la embaucó haciéndole creer que habían ganado el premio mayor de la lotería.

El jueves pasado, Enma Guerrero fue abordada por un sujeto en la calle para pedirle ayuda. “El joven me pide que lo ayude, que le diga qué dice el papel y se aparece una señora que me dice ‘¿qué pasa, qué pasa?', entonces le digo que el joven quiere que le ayude, pero no sé de estás cosas”, explicó a América Noticias la agraviada.

El sujeto le solicitó una cuenta en el banco para depositarle el premio. “Confía en mí ¿tienes plata en el banco?”, le pregunta la mujer. Ambos estafadores acompañaron a la anciana hasta la agencia bancaria del BCP ubicada en la cuadra 33 de la avenida Perú, en San Martín de Porres.

Ya en el banco la convencieron de sacar un duplicado de su tarjeta de ahorros en dos oportunidades y retiraron 11 mil 936 soles y 12 mil 405 dólares que tenía en su cuenta, los metieron en un sobre manila y se lo entregaron.

Grande fue su sorpresa al llegar a casa y ver que dentro del sobre solo habían papeles de periódico doblados, cayendo en cuenta de la estafa y del robo de los ahorros de toda su vida.

La agraviada espera que las imágenes del banco ayuden a identificar a los delincuentes que la estafaron.

Estafa SMP