Una joven fue víctima de robo y reclamó por la inacción policial. La agraviada indicó que tomó un taxi en Miraflores el martes por la noche y dos sujetos la asaltaron; sin embargo, decidió denunciar el hecho y rastrear su móvil por el GPS.

Acompañada de la Policía, la víctima llegó hasta la casa del ladrón, reconociendo en el exterior de la vivienda el vehículo de placa ADT-565 en donde le robaron.

La agraviada grabó en video la fallida intervención. “Me acaban de asaltar con un arma en un asentamiento en San Juan. Me robaron el Iphone, me robaron mi plata, tenía dólares, tenía mis tarjetas. Encima hemos encontrado el arma con la que me asaltaron y la policía no ha entrado a la casa”, reclamó entre lágrimas.

La policía de Surquillo ayudó con la búsqueda, llegando hasta Pamplona Alta en San Juan de Miraflores.

Durante el seguimiento, la policía intervino a Arturo Vidalon Monje, conductor del vehículo en donde fue asaltada la mujer; sin embargo, negó los cargos, indicando que tiene un hermano gemelo.

Actualmente el caso está en la Depincri de San Borja.

Robo SJM (ATV)