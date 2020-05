Escalofriante. La hija de Yoni Sánchez Aguirre (54), el panadero que fue asesinado por Carolina Milagros Laime Carbajal (25), habría encontrado a esta última durmiendo junto a los restos de su padre, en San Juan de Lurigancho.

Se trata de Bianca Sánchez, quien llegó hasta la casa de su padre debido a que el dueño de la panadería donde este trabajaba le informó que no había ido a trabajar ni el lunes y ni el martes. Ahí la encontró durmiendo junto al cadáver.

SE QUEDÓ DORMIDA

“Yo he llegado como a las 10:30 a.m., me imagino que ella se ha quedado dormida y no ha podido sacar las últimas bolsas. Si no yo nunca me hubiera enterado y ella estaría libre porque ya había limpiado toda la escena del crimen”, sostuvo.

Dijo que conversó con Laime cerca de media hora y en ningún momento mostró preocupación por la desaparición de su padre.

“Yo a ella no la conozco, no es pareja de mi padre. Lamentablemente por esta cuarentena no he visto a mi padre y cuando me he acercado al domicilio encontré el cuerpo de mi padre y yo no sabía pero me di cuenta por el olor y las moscas", señaló.

Tras ello, la mujer la acompañó a la comisaría del distrito. Al volver a la casa con los efectivos policiales, la autora del crimen confesó lo sucedido.

“NO HA ACTUADO SOLA”

“Todo me parecía muy raro, porque ella es una persona de contextura baja, delgada y mi papá es hombre, entonces yo no creo que ella haya actuado sola. Y esto ha sido planificado, yo creo que ella ha hecho que mi papá tome para poder cometer estas atrocidades”, expresó visiblemente afectada.

Laime confesó que, el último domingo, cerca de las 3:30 a.m., acuchilló al panadero luego de que se desatara una discusión entre ambos.

Agregó que el hombre trató de apartarla y cayó al piso, en ese momento ella aprovechó para coger su cabeza y lo golpeó contra el piso hasta causarle la muerte.

Tras ello, la mujer indicó cómo cercenó el cuerpo. Ella arrojó la cabeza y las piernas esa misma noche, cuando pasó el camión recolector de basura. Al día siguiente, hizo lo mismo con los brazos y durante las tres noches siguientes durmió con los restos que escondió los restos debajo de la cama.





