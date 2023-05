Carlos Wiesse Asenjo se dejó llevar por la histeria dentro del edificio donde vive en San Isidro y destruyó un vehículo parqueado antes de balear la puerta del departamento de uno de sus vecinos. Felizmente, no hubo ningún herido.

Las cámaras del edificio ubicado en la calle Los Castaños captaron como Carlos Wiesse llegó en su vehículo, descendió, fue hacia su maletera y sacó una comba con la que golpeó el auto de su vecino hasta destrozarlo por completo.

Luego, el agresor sacó un arma de fuego y se dirigió hasta el departamento 709 y comenzó a disparar contra la puerta del inmueble, una acción que desató el pánico entre el resto de residentes del lujoso edificio ubicado en San Isidro.

“Yo pude ser afectado o un miembro de mi familia. Es un caso que a mí me ha consternado y creo que a muchos vecinos que también han tenido que presenciar un acto que verdaderamente no debería ocurrir”, mencionó el afectado.

Finalmente, según la víctima de la balacera y del auto dañado, “la Policía tiene antecedentes de esta persona (Carlos Wiesse Asenjo) y, en verdad, no sabemos que están esperando para hacer algo”, comentó con gran frustración.





Fiscalía pide 9 meses de prisión

La Primera Fiscalía Penal de San Isidro-Lince solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Carlos Alberto Wiesse Asenjo, por los presuntos delitos de uso de armas en estado de ebriedad, peligro común y otros, en agravio de Renán Mantilla Ramírez, Ana Apaza Mejía y la sociedad.

¿Quién es Carlos Wiesse Asenjo?





Carlos Wiesse Asenjo es un abogado titulado y con maestría, según su perfil de LinkedIn, pero que se hizo conocido por humillar a efectivos de la Policía Nacional del Perú desde su balcón y en plena pandemia por la Covid-19.

“Qué me vas a cuidar, cholo de mie***, yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en una universidad, por eso eres policía. ¡Cholos! Son bien feítos. Cuando empresarios como yo les bajen sus sueldos, ahí los quiero ver”, vociferó en 2020.

En el colmo del descaro, Carlos Wiesse pasó de agresor a capacitador de la Policía, a la cual les daba charlas luego de haber iniciado un plan para el intercambio de información entre ellos y el Colegio de Notarios de Lima.





