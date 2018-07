Una pareja de esposos sufrió el robo de sus joyas de oro, valorizadas en al menos 4 mil dólares, mientras caminaban por las calles de San Borja , luego de salir de un supermercado.



Los delincuentes los habrían seguido desde que salieron del establecimiento comercial. "Me miraban. Yo estaba con mi esposa y mi bebé. Iba para un lado y me seguían. De ahí me di cuenta que había otro más" , indicó el hombre agraviado.

Las imágenes muestran el preciso instante del robo. Primero apareció un auto de lunas polarizadas que se detuvo por unos segundos cerca a la familia. Al retirarse, apareció una moto con los dos sujetos que cometieron el asalto, quienes serían extranjeros .

"Al agarrarme, cuando uno me ha hablado, tenía dejo extranjero. Era dejo venezolano. Me insultó, me dijo un par de palabras que no son de acá" , señaló uno de los agraviados.

La víctima relató que perdió un anillo , cuyo valor está estimado entre 1.000 y 1.500 dólares , y una cadena de oro que bordeaba entre los 3 mil y 4 mil dólares .