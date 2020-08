La aeronave Ala Delta con dos ocupantes extranjeros – dos amigos, un empresario ecuatoriano y un español-, que se encuentra desaparecida desde la tarde del martes, habría caído en alta mar en la playa San Bartolo. Los cascos de protección que llevaban puestos fueron hallados por un pescador esta madrugada en la referida playa.

La Marina de Guerra y la Policía Nacional realizan búsqueda de extranjeros.

La avioneta ultraligera, con matrícula UL 01069 (Triker), tripulada por el español José Molla Enquidenas (65) (piloto), quien estaba con Juan Carlos Villalba Barragan (55) como su instructor, despegó del aeródromo el día 18 de agosto a 3:05 p.m., con autonomía de vuelo de 3 horas y debió aterrizar a las 6:00 p.m. Ellos iban a sobrevolar la Quebrada de Chilca.

La Policía y la Marina de Guerra buscan a desaparecidos por aire y mar. (Marina de Guerra)

La torre de control del aeródromo perdió señales del aparato y pasada la hora de llegada de la nave iniciaron la búsqueda.

Así, personal de la Dirección de Aviación Policial, a bordo de un helicóptero sobrevoló ayer todo el día la zona sin resultados.

El ecuatoriano Juan Carlos Villalba sobrevolaba siempre y sus fotos y videos los publicaba en su cuenta de Facebook.

Hoy a las 3:30 p.m., el pescador Antonio Soto Vargas, tras retornar de su jornada y al enterarse de las noticias de la desaparición de una motonave, se presentó al puesto de Capitanía de Pucusana con dos casos de pilotos aéreos de marca Micro Avionics, color blanco. Este dijo que los halló a las 4:00 a.m. cuando pescaba en la playa de San Bartolo.

Se informó que la citada aeronave no contaba con radiobaliza y tampoco ningún medio de posicionamiento electrónico. Los tripulantes no llevaban chalecos salvavidas. Además, no presentó plan de vuelo a la torre de control.

En horas de la tarde se sobrevoló esa parte de la costa sin resultado positivo. Las labores de búsqueda se reanudarán mañana a las 8:00 a.m. por aire y mar. La Marina de Guerra movilizará buques, hombres buzos y un helicóptero de la Marina de Guerra a la zona del supuesto siniestro para continuar con la búsqueda.

El ecuatoriano Villalba volaba seguido la zona de Chilca. “Saliendo del Cañón de Chilca. Abajo son plantaciones de tunas y atrás esta Olleros. No hay turbulencia y son las 3 p.m. Viento enfrentado. Perú”, escribió el extranjero en su cuenta de Facebook el 9 de agosto y compartió un video de su aventura.