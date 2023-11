Lo que viene pasando en El Agustino es una clara muestra de la falta de autoridad y de la incapacidad del gobierno de Dina Boluarte para enfrentar la inseguridad. Cientos de personas —con palos y piedras— quemaron motos y mototaxis de extranjeros que, presuntamente, integraban bandas de extorsionadores que cobraban cupos para dejarlas trabajar en La Victoria, sobre todo en La Parada y Gamarra.

“Se ha juntado gente de 7 de Octubre, de San Cosme y de La Victoria y han comenzado a ‘patrullar’ la zona para intervenir a los venezolanos que se encuentran en moto y crear desmanes quemando estas unidades”, afirmó Jorge Nieves, gerente de Seguridad Ciudadana de El Agustino. Enfatizó que el Serenazgo ya se ha visto superado y que por eso comunicaron el hecho a la PNP.

Destacó que ha habido desmanes en el límite de La Victoria y con El Agustino. “En estos momentos, ya se controló. Pero esto debe solucionarse. No se puede permitir que personas cobren cupos a otras. Hay varios distritos que vienen sufriendo esto, como son Lima, Ate, San Luis, La Victoria y El Agustino”, expresó. Estas hordas, según Nieves, están buscando mototaxistas venezolanos para quemarles sus vehículos.

Sobre el tema, la Alcaldía de La Victoria ha pedido la intervención sostenida de la Policía y del Ministerio del Interior, debido a los desmanes ocurridos en las avenidas San Pablo —que está cerca de El Agustino—, Bausate y Meza y Aviación. Exige, asimismo, poner fin a la violencia entre extranjeros y peruanos.

Este problema es tan grave que hasta el mismo ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, reconoció que la extorsión se ha incrementado en los distritos declarados en estados de emergencia, mientras que el resto de delitos han disminuido en dichas comunas.

SIN PLAN

Al respecto, César Ortiz Anderson, presidente de Aprosec, señaló que estas acciones son una clara muestra de la pérdida del principio de autoridad y de que la gente ya se cansó de la inseguridad.

“La gente ya se hartó; el rechazo, con violencia, está llegando desde la informalidad; mototaxistas y ambulantes comenzarán a hacer Fuente Ovejuna, todos a una. La justicia popular está en camino”, aseveró.

Acotó que queda confirmado que el gobierno de Dina Boluarte no ha podido planificar un adecuado estado de emergencia. “Nunca mostró ningún Plan Boluarte. No saben, no pueden o simplemente no quieren trabajar por la seguridad”, dijo.

Datos

En El Agustino y en La Victoria han comenzado a distribuirse volantes en los que se da tres días de plazo a los venezolanos extorsionadores, cobradores de cupo, delincuentes y matataxistas para que abandonen La Victoria.

César Ortiz Anderson alertó que situaciones como las ocurridas en los mencionados distritos podrían generar xenofobia. Recomendó mejorar la inteligencia y la investigación policial.

